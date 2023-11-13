Яке сьогодні свято 13 листопада і пам’ятні дати

13 листопада відзначають Всесвітній день доброти.

У понеділок, 13 листопада, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні — Всесвітній день доброти. Свято було створене ще 1997 року, коли в Японії утворився "Всесвітній рух за доброту". Він не мав політичного чи релігійного напрямку і до нього входили лише представники тихоокеанського регіону, але потім географію розширили.

Також 13 листопада Міжнародний день сліпих. Дату обрали на честь Валентина Гаюї, який був французьким педагогом, що вигадав спеціальний шрифт "унціал" для того, щоб сліпі люди могли читати.

А ще 13 листопада Всесвітній день сиріт. Подія була започаткована в США за ініціативи благодійного фонду The Stars Foundation.

Крім цього, у Грузії відзначають День пам'яті 100 тисяч мучеників, в Еквадорі - Національний день освіти, в Аргентині - Національний день думки, а у Панамі - День журналістів.

Віряни вшановують пам'ять святителя Івана Златоуста. Він був учителем, проповідником та цілителем душ. Святитель Іван став одним із засновників Константинопільського патріархату.

Пам’ятні дати:

1918 - Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання;

1918 - Розпочалося таємне засідання Українського національного союзу, на якому створено Директорію УНР - вищий орган державної влади;

1918 - У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західно-Українську Народну Республіку;

1945 - У Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду;

1971 - Виведено на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Маринер-9", США);

1980 - Американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом;

1994 - За результатами референдуму Швеція вступила в ЄС;

1997 - Відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України);

2007 - Європарламент дав згоду на набуття чинності угодами Євросоюзу з Україною щодо спрощення візового режиму та реадмісії;

2015 - Терористичні акти в Парижі.

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