Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом.

Американський штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про цю жахливу подію. Про це повідомила у Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

«Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною. Дякую українській громаді по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому», – написала вона.

Також вона нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це відбудеться 25 листопада.

Раніше ми писали, що Вашингтон, Мериленд і Аризона приєдналися до числа Штатів, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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