Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Вайоминг стал 32-м штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом.

Американский штат Вайоминг стал 32-м штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти об этом ужасном событии. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Благодарю губернатора штата Вайоминг Марка Гордона за солидарность с Украиной. Благодарю украинскую общину по всем штатам за активную кампанию в память о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об этом ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад», – написала она.

Также она напомнила, что традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году это произойдет 25 ноября.

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