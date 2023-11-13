15 ноября Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь по просьбам прихожан.

С 15 ноября Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь, который является основным для Православной Церкви Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, по благословению священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейшего митрополита Эпифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", - сообщил Авраамий.

Напомним, что Православная церковь от 1 сентября перешла на новый календарь – новоюлианский. Поэтому теперь изменятся дать почти все большие церковные праздники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.