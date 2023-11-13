Андрей Ермак вместе с украинской делегацией прибыли в США: обсудят «Формулу мира»

На повестке дня также укрепление обороны Украины и углубление сотрудничества.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в США с визитом, в ходе которого будут обсуждаться "Формула мира" Владимира Зеленского, дальнейшее укрепление обороны украинского государства и другие вопросы. Об этом Ермак сообщил в Телеграм-канале.

"В составе украинской делегации, возглавляемой вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Формула мира Президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", - рассказал он.

По его словам, украинская делегация встретится с представителями общественных организаций в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.