Надежная защита для аккаунта: правоохранители рассказали, как создать сложный пароль

Надежный пароль позволяет повысить безопасность и надежность сохранности данных. Чтобы защитить свои аккаунты в МВД советуют создать сложный пароль.
Сложный пароль может содержать:
- 8 и более символов,
- Большие и строчные буквы,
- Цифры и специальные знаки/символы.
При создании пароля не используйте:
- личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.п.);
- общеизвестные комбинации паролей;
- последовательное/обратное написание символов или цифр.
Также специалисты советуют установить многофакторную аутентификацию – когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение.
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