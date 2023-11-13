Надежная защита для аккаунта: правоохранители рассказали, как создать сложный пароль

Какую информацию не следует использовать для создания пароля.

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Надежный пароль позволяет повысить безопасность и надежность сохранности данных. Чтобы защитить свои аккаунты в МВД советуют создать сложный пароль.

Сложный пароль может содержать:

8 и более символов,

Большие и строчные буквы,

Цифры и специальные знаки/символы.

При создании пароля не используйте:

личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.п.);

общеизвестные комбинации паролей;

последовательное/обратное написание символов или цифр.

Также специалисты советуют установить многофакторную аутентификацию – когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение.

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