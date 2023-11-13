Надійний захист для акаунта: правоохоронці розказали, як створити складний пароль

Яку інформацію не варто використовувати для створення пароля.

Зображення: freepik.com

Надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і надійність збереження даних. Щоб захистити свої акаунти у МВС радять створити складний пароль.

Складний пароль може містити:

8 і більше символів,

Великі та малі літери,

Цифри та спеціальні знаки/символи.

Під час створення пароля не використовуйте:

особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);

загальновідомі комбінації паролів;

послідовне/зворотне написання символів або цифр.

Також фахівці радять встановити багатофакторну автентифікацію – коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток.

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