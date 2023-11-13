Надійний захист для акаунта: правоохоронці розказали, як створити складний пароль

Надійний пароль дозволяє підвищити безпеку і надійність збереження даних. Щоб захистити свої акаунти у МВС радять створити складний пароль.
Складний пароль може містити:
- 8 і більше символів,
- Великі та малі літери,
- Цифри та спеціальні знаки/символи.
Під час створення пароля не використовуйте:
- особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);
- загальновідомі комбінації паролів;
- послідовне/зворотне написання символів або цифр.
Також фахівці радять встановити багатофакторну автентифікацію – коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток.
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