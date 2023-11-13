Андрій Єрмак разом з українською делегацією прибули до США: обоговорять «Формулу миру»

На порядку денному також зміцнення оборони України та поглиблення співпраці.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у складі української делегації прибув до США з візитом, під час якого обговорюватимуть "Формулу миру" Володимира Зеленського, подальше зміцнення оборони української держави та інші питання. Про це Єрмак повідомив у Телеграм-каналі.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Формула миру Президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці та багато важливих тем", - розповів він.

За його словами, українська делегація зустрінеться з представниками громадських організацій у Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах.

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