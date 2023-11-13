15 листопада Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар на прохання парафіян.

З 15 листопада Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України. Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - заявив Авраамій.

Нагадаємо, що Православна церква від 1 вересня перейшла на новий календар – новоюліанський. Тому тепер зміняться дати майже всіх великих церковних свят.

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