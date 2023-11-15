Судили двух харьковчан за сотрудничество с врагом на псевдодолжностях

Двух коллаборационистов с Харьковщины приговорили к 6 годам заключения.

К 6 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах на срок 10 лет с конфискацией имущества судили двух коллаборационистов, которые виновны в сотрудничестве с врагом и коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, - сообщает Офис Генерального прокурора.

Один из осужденных, житель села Большая Шаповка Купянского района, согласился на сотрудничество с врагом и стал "и. о. заместителя начальника Кондрашевского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Он контролировал учет предприятий, которые потенциально могли стать объектом вмешательства со стороны представителей российской федерации, а также собирал и передавал информацию об участниках боевых действий в Купянском районе.

Второй человек, жительница Харькова, добровольно приняла псевдодолжность "помощника начальника Волчанского территориального управления военной гражданской администрации Харьковской области". Она передавала "руководству" данные и документы о местных жителях, помогая вражеской стороне.

До вынесения приговора оба осужденных находились под стражей.

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