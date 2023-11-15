В Реестре деклараций возобновили работу функции «Данные для декларации»

У декларантов есть возможность обновить уже сформированные «Данные для декларации» в период с 23 по 27 октября 2023 года, которые могли быть выданы некорректно.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило о возобновлении работы функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций.

В НАПК отметили, что декларанты имеют возможность обновить уже сформированные «Данные для декларации» в период с 23.10.2023 по 27.10.2023, которые могли быть выданы некорректно.

«Для этого необходимо заказать повторно данные за определенный отчетный период, нажав кнопку «получить данные».

Напоминаем, что из-за технических проблем с получением сведений из Единого государственного реестра транспортных средств с 27 октября 2023 года была временно ограничена функция «Данные для декларации» в Реестре деклараций, а полученные «Данные для декларации» в период с 23.10.2023 по 27.10. могли содержать некорректные сведения о транспортных средствах.

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по адресу [email protected]», - говорится в сообщении.

Напомним, контроль за декларациями чиновников усилят, - Кабмин одобрил законопроект на выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

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