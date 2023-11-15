У Києві в Шевченківському районі сталася пожежа в гуртожитку

Як розповіли рятувальники, загоряння сталось в кімнаті.

Цієї ночі в Шевченківському районі столиці сталася пожежа в гуртожитку, що знаходиться на вулиці Лук'янівська. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

Інформація про пожежу надійшла о 03:33.

Як розповіли рятувальники, загоряння сталось в кімнаті. В ході ліквідації пожежі на свіже повітря було виведено 30 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

О 04:04 пожежу на площі 5 кв. м рятувальники ліквідували. Причину та обставини виникнення встановлюватимуть правоохоронці.

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