Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

13:40, 15 листопада 2023
Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нещодавно в інтерв’ю ЗМІ віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про небезпеку анонімних Telegram-каналів і висловив сподівання, що для нового міністра інформаційної політики «це буде питання номер». При цьому раніше у Мінкульті виступили за державне регулювання Telegram, а у Нацрада повідомили, що шукають способи регулювання Telegram в Україні.

В свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов назвав месенджер Telegram небезпечним з точки зору національної безпеки і заявив, що «якщо до РНБО надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться».

15 листопада Данілов знов торкнувся цієї теми.

Так, за його словами, «базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності».

«Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі», - підкреслив він.

За його словами, «навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні».

«Головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція», зазначив Данілов.

«Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів», додав він.

За його словами, має йти постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

«Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті», вважає секретар РНБО.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду