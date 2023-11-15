Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Нещодавно в інтерв’ю ЗМІ віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про небезпеку анонімних Telegram-каналів і висловив сподівання, що для нового міністра інформаційної політики «це буде питання номер». При цьому раніше у Мінкульті виступили за державне регулювання Telegram, а у Нацрада повідомили, що шукають способи регулювання Telegram в Україні.

В свою чергу, секретар РНБО Олексій Данілов назвав месенджер Telegram небезпечним з точки зору національної безпеки і заявив, що «якщо до РНБО надійдуть документи відповідних служб, які мають на це право, – повірте, за нами не забариться».

15 листопада Данілов знов торкнувся цієї теми.

Так, за його словами, «базова вимога до Telegram-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності».

«Відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі», - підкреслив він.

За його словами, «навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні».

«Головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція», зазначив Данілов.

«Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів», додав він.

За його словами, має йти постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій.

«Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті», вважає секретар РНБО.

Автор: Наталя Мамченко

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