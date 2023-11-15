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Кто имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений: разъяснение

13:57, 15 ноября 2023
На сегодняшний день полный доступ к информационным ресурсам ЕГРСР предоставляется судьям, работникам аппаратов судов, членам ВСП и другим лицам, имеющим на это право.
Кто имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений: разъяснение
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» разъяснили вопрос о полном доступе к Единому государственному реестру судебных решений.

Право на полный доступ к судебным решениям и отдельным мнениям судей в Реестре имеют должностные или должностные лица, определенные Порядком ведения Единого государственного реестра судебных решений, утвержденного решением Высшего совета правосудия от 19.04.2018 № 1200/0/15-18.

В ГП ИСС отмечают, что для получения полного доступа необходимо:

- иметь законодательно определенные для этого основания;

- обратиться в Высший совет правосудия на основании пункта 13 части первой статьи 3 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" с просьбой о внесении изменений в Порядок в части расширения перечня субъектов, имеющих право на полный доступ в Реестр.

«На сегодняшний день полный доступ к информационным ресурсам Реестра предоставляется: судьям, работникам аппаратов судов, членам Высшего совета правосудия и уполномоченным работникам секретариата Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, уполномоченным лицам Национального антикоррупционного бюро Украины, Национального агентства по предотвращению коррупции агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Офиса Президента Украины, осуществляющих подготовку материалов к рассмотрению Комиссией при Президенте Украины вопросам помилования, Офиса Генерального прокурора, Министерства обороны Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины, Бюро экономической безопасности Украины, ГСА Украины и ее территориальных органов, работникам администратора», - говорится в сообщении.

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