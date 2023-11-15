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У Мін’юсті розповіли, як зареєструвати право власності на квартиру на веб-порталі Дія

14:10, 15 листопада 2023
Тепер право власності на квартиру можна зареєструвати онлайн.
У Мін’юсті розповіли, як зареєструвати право власності на квартиру на веб-порталі Дія
Фото: legalaid.gov.ua
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У Мін’юсті розповіли про масштабування послуги з онлайн-реєстрації нерухомості.

Так, у жовтні 2023 року українці замовили 1225 свідоцтв на онлайн-реєстрацію нерухомості. Найактивніше своє право власності реєструють мешканці Харківської області – 454 подані заяви. Усього від початку відновлення послуги – від 18 травня 2023 року було подано 9680 заяв.

«Надання сервісної послуги з подачі електронних заяв у сфері державної реєстрації прав у ДРРП (Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) на об'єкти нерухомого майна, права власності на які виникли та зареєстровані в установленому законом порядку до 01.01.2013 (тобто, до запровадження ДРРП у 2013 році) з кожним днем набуває популярності.

Послуга вже доступна у межах 12 регіонів. Мешканці Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської області, а також у м. Луцьк Волинської області можуть зареєструвати свою нерухомість онлайн. Зовсім скоро ця послуга буде доступною і для жителів Сумської області. Надалі перелік регіонів, де діятиме така послуга, буде розширюватися», зазначили в Мінюсті.

Отже, щоб онлайн зареєструвати нерухомість, треба:

  • на порталі Дія обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно»;
  • внести необхідну інформацію та скани документів;
  • підписати заяву електронним підписом.
  • Після цього реєстратор самостійно надішле запит у БТІ, а потім внесе дані у реєстр. Про результат вас повідомлять листом на електронну пошту.

«Реєстрація нерухомості є підтвердженням, що саме ви — законний власник нерухомого майна. Тож, шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі.

А в умовах повномасштабної війни онлайн-реєстрація майна набула ще більшої актуальності. Адже чимало архівів бюро технічної інвентаризації (БТІ), де зараз і зберігається більшість відомостей про нерухомість, знищили або розікрали окупанти», зауважили у відомстві.

Також там розповіли про найпоширеніші причини відмов у онлайн-реєстрації нерухомості:

  • відсутні необхідні для реєстрації державних прав документи;
  • право власності вже зареєстровано;
  • право власності виникло після 2013 року;
  • для реєстрації права власності, що належить на праві спільної-сумісної власності, необхідно звернутися всім співвласникам;
  • розбіжності в адресі об'єкту нерухомого майна.

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