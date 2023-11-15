В WhatsApp появилась новая функция, подобная Discord и Telegram

В WhatsApp теперь можно создавать аудиочаты для 32 человек.

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которую ждали пользователи - аудиочаты с возможностью участия до 32 человек, что похоже на функционал в Discord и Telegram. Об этом говорится в блоге WhatsApp.

Эта инновация позволяет быстро общаться в реальном времени с участниками группы, в которой можно присоединиться и оставить по собственному желанию. Отличие от обычных групповых звонков заключается в том, что участники могут одновременно писать сообщения в чате.

Активный аудиочат будет виден в верхнем углу экрана, чтобы не мешать пользователям одновременно использовать мессенджер. Если чат останется пустым в течение часа, он автоматически закроется, но любой участник может его возобновить. При запуске группового голосового чата каждый получит короткое сообщение об этом.

Сейчас эта функция доступна только на основном устройстве, к которому привязана учетная запись WhatsApp, для групп от 33 до 128 человек. Звонить одновременно могут до 32 участников.

Для начала аудиобеседы выполните следующие шаги:

- Откройте групповую беседу, в которой хотите начать аудиобеседу.

- Коснитесь значка в правом верхнем углу экрана.

- Выберите "Начать аудиобеседу".

После начала аудиочата участники группы получат push-уведомление для присоединения к нему, вместо звонка. Также можно будет увидеть, кто присоединился к аудиобеседе на баннере внизу экрана.

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