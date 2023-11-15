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Збільшувати чисельність штату НАБУ будуть по 100 посад на рік до 2026 року

14:37, 15 листопада 2023
Кабмін передбачив, що штат НАБУ будуть збільшувати не відразу, а поступово до 2026 року.
Збільшувати чисельність штату НАБУ будуть по 100 посад на рік до 2026 року
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Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України 10203-1.

Ним передбачено збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Тобто, загалом штат збільшать на 300 посад, з них – посади начальницького складу матимуть більшість – 250.

Нагадаємо, особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, оперативно-технічних підрозділів та підрозділів детективів НАБУ.

Разом із тим, враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати пропоновані положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих положеннях проекту забезпечення Кабінетом Міністрів поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад. Реалізація потребуватиме додаткових видатків держбюджету.

Нагадаємо, що заробітна плата працівників НАБУ складається з посадового окладу; доплати за вислугу років; доплати за науковий ступінь; доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.

Зокрема посадові оклади працівників НАБУ встановлені відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня.

Враховуючи те, що у 2024 році на працівників НАБУ для розрахунку посадового окладу не буде розповсюджуватися «заморожений» розмір прожиткового мінімуму, він складатиме 3028 грн.

Отже, «голий» посадовий оклад без доплати керівника підрозділу детективів НАБУ в 2024 році складатиме 90 840 грн, заступника керівника підрозділу детективів - 84 784 грн, старшого детектива - 66 616 грн, детектива НАБУ - 57 532 грн.

Також слід нагадати, що посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро та територіального управління НАБУ з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.

Крім того, працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років. Так, за наявності стажу більше 5 років – 20%, більше 10 років – 30%, більше 15 років – 40%, більше 20 років – 50% посадового окладу тощо.

Також працівникам НАБУ виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20% посадового окладу, і щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації.

Автор: Наталя Мамченко

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