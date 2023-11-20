Высший совет правосудия будет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей – ВСП

Высший совет правосудия будет рассматривать дисциплинарные жалобы на судей с определением их приоритетности.
Об этом во время форума юрисконсультов сообщил член Высшего совета правосудия Александр Сасевич.
Он рассказал, что около 13 тыс. жалоб на судей, поступивших за последние годы в Совет правосудия, быстро рассмотреть невозможно. Следовательно, должна быть определена приоритетность рассмотрения жалоб на судей.
К тому же, как отметил Александр Сасевич, приоритетность рассмотрения дисциплинарных дел судей – это одно из требований наших европейских партнеров.
Как сообщил представитель Совета правосудия, в приоритете рассмотрения будут следующие жалобы на судей:
- жалобы, которые могут повлечь за собой увольнение судьи в дисциплинарном порядке
- жалобы в отношении судей, написавших заявления на увольнение в отставку
- жалобы в отношении судей, которые проходят квалификационное оценивание
- жалобы в отношении судей, участвующих в конкурсных процедурах
- общественно-резонансные инциденты с участием судей
Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября.
Автор: Вячеслав Хрипун
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