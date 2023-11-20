Высший совет правосудия будет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей – ВСП

В приоритете будут резонансные инциденты с участием судей, случаи, которые могут привести к увольнению судей в дисциплинарном порядке, дела судей, которые намерены уволиться в отставку и т. д.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия будет рассматривать дисциплинарные жалобы на судей с определением их приоритетности.

Об этом во время форума юрисконсультов сообщил член Высшего совета правосудия Александр Сасевич.

Он рассказал, что около 13 тыс. жалоб на судей, поступивших за последние годы в Совет правосудия, быстро рассмотреть невозможно. Следовательно, должна быть определена приоритетность рассмотрения жалоб на судей.

К тому же, как отметил Александр Сасевич, приоритетность рассмотрения дисциплинарных дел судей – это одно из требований наших европейских партнеров.

Как сообщил представитель Совета правосудия, в приоритете рассмотрения будут следующие жалобы на судей:

жалобы, которые могут повлечь за собой увольнение судьи в дисциплинарном порядке

жалобы в отношении судей, написавших заявления на увольнение в отставку

жалобы в отношении судей, которые проходят квалификационное оценивание

жалобы в отношении судей, участвующих в конкурсных процедурах

общественно-резонансные инциденты с участием судей

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября.

Автор: Вячеслав Хрипун

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