Жалобы на судей от юридических лиц смогут подавать только адвокаты – ВСП

Совет правосудия внес изменения в свой Регламент.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 21 ноября 2023 года утвердил изменения в свой Регламент.

Текст новой редакции Регламента ВСП пока не обнародован, однако некоторые его нововведения уже известны.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», Совет правосудия сможет определять приоритетность рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей.

В приоритете рассмотрения будут следующие жалобы на судей:

жалобы, которые могут повлечь за собой увольнение судьи в дисциплинарном порядке

жалобы в отношении судей, написавших заявления на увольнение в отставку

жалобы в отношении судей, которые проходят квалификационное оценивание

жалобы в отношении судей, участвующих в конкурсных процедурах

общественно-резонансные инциденты с участием судей

Также, по данным «Судебно-юридической газеты», в Регламенте ВСП будет норма, регламентирующая, что жалобы на судей от юридических лиц смогут подавать только лица, имеющие статус адвоката.

Автор: Вячеслав Хрипун

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