Зеленський вірить, що ЄС не підігруватиме путіну і схвалить рішення про початок переговорів щодо України

«Слоном у кімнаті може бути будь-хто»: Зеленський заявив, що є побоювання не лише щодо позиції Орбана у питанні початку переговорів про вступ до ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкладення рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу стане перемогою для кремля. Про це він повідомив під час брифінгу після зустрічі з президентами Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Молдови Майєю Санду, пише «Interfax-Україна».

Зеленський наголосив на виконанні Україною рекомендацій, які є необхідними для початку переговорів про вступ до ЄС.

«Я вважаю, що навіть ті реформи, які сьогодні не окреслені як завдання, але на прогрес яких справді Євросоюз звертає увагу, як на рішення майбутнього року, я вважаю, що ми багато чого зможемо ще цього року. Але ще раз хочу вважати, що ми виконуємо всі рекомендації», – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що в разі недосягнення єдності серед країн Євросоюзу можуть постраждати інші рішення, включаючи допомогу Україні, санкційний тиск та фінансову підтримку.

Глава держави наголосив на тому, що відмова ЄС матиме важливі наслідки і може поставити під загрозу не тільки Україну, але й інші регіональні рішення.

«Дуже хотілося б, щоб ми не грали на руку росії. Якщо не буде об’єднання Європи навколо настільки важливого рішення, то після такого (прецеденту – ред.) можуть «ламатися» й інші рішення – щодо допомоги Україні, щодо санкційного тиску, щодо фінансової допомоги. Це – великий виклик для всіх, не тільки для України», – підкреслив президент.

Зеленський також зауважив, що наразі негативне рішення не ухвалене, однак висловив свої побоювання щодо можливих складнощів, зокрема, зазначив, що проблемою може стати будь-хто.

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