Блокада на границе со Словакией: из Украины будут выпускать только один грузовик в час

Словакия будет выпускать из Украины один, а впускать четыре грузовика в час.

Источник фото: ukrinform

Сегодня, 21 ноября, словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".

По обновленной информации от Государственной таможенной службы Украины, словацкая сторона будет выпускать только по одному грузовику из Украины и четыре грузовых автомобиля будут выпускать в Украину за час.

"По предварительной информации, с 20:00 21.11.2023 года словацкая сторона будет пропускать по 1 грузовому авто из Украины и 4 грузовых автомобиля будут выпускать в Украину за один час", - говорится в сообщении.

Государственная таможенная служба Украины в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры для урегулирования данной ситуации. При этом, пропуск легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме, без ограничений.

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