Автомобільний сигнал як вираження свободи слова: у США жінка звернулася до суду та оскаржує законодавство

Жінка з Каліфорнії оскаржує закон, заявляючи, що звуковий сигнал автомобіля є свободою слова.

Джерело фото: UaMotors

Жителька Каліфорнії подала до Верховного суду США справу про свободу слова, стверджуючи, що автомобільний сигнал є «звуком демократії в дії», – повідомляє Business Insider.

Сьюзан Портер звертається до суду, щоб захистити право водіїв на використання автомобільного сигналу, який, за її думкою, відображає свободу слова та вираження громадської думки.

Каліфорнійку раніше звинувачували за численні сигнали біля офісу конгресмена-республіканця Даррелла Ісси, проте апеляційний суд виправдав її у 2023 році. Тепер вона прагне захистити інших водіїв від можливих покарань, пов’язаних із використанням автомобільного сигналу.

Портер оскаржує закон Каліфорнії, що обмежує використання клаксонів лише для «звукового попередження» інших водіїв. Згідно з цим законом, єдине інше легальне використання сигналу дозволене у випадку сигналізації про крадіжку.

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