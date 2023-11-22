50 краж за полгода: в Харькове судили вора к 5 годам лишения свободы

Прокуроры доказали вину мужчины, который совершил около 50 краж, за что получил 5 лет лишения свободы.

В Харькове судили 32-летнего мужчину, которого обвинили в совершении около 50 краж и покушений на кражи. Он приговорен к 5 годам лишения свободы, - сообщает Харьковская областная прокуратура.

Мужчина, который уже имел проблемы с законом в прошлом и неснятую или непогашенную судимость, в течение января-июля 2021 года совершил более 50 случаев краж. Его действия были разнообразными: он проникал в квартиры жертв, разбивал окна, взламывал замки, и вывозил ювелирные изделия, часы и другие ценности. Также он совершал кражи из припаркованных автомобилей, крадя сумки, деньги, видеорегистраторы, телефоны и технику.

Кроме этого, мужчина также атаковал коллекторов и совершал взлома кабелей электросвязи, принадлежащих АО "Укртелеком", после чего скрывались с места преступления. Сумма нанесенного ущерба оценивается примерно в 250 тысяч гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.