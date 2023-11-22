Обрано голову Роздільнянського районного суду Одеської області

Головою суду обрано Ольгу Іванову.

Відбулися збори суддів Роздільнянського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів, які працюють у суді, головою Роздільнянського районного суду Одеської області обрано суддю Іванову Ольгу Василівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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