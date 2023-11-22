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  1. Суд інфо

Із 22 листопада розпочинаються засідання Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя

09:14, 22 листопада 2023
Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів.
Із 22 листопада розпочинаються засідання Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя
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У середу, 22 листопада після тривалої перерви розпочинаються засідання Першої, Другої та Третьої Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє ВРП.

Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів.

Розподіл дисциплінарних скарг та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора було зупинено 5 серпня 2021 року рішенням Ради № 1809/0/15-21 після зміни законодавства та запровадження служби дисциплінарних інспекторів.

Скарги щодо дисциплінарного проступку судді та скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора не розглядалися більше двох років.

Дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя відновлено законами України № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» та № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

19 жовтня 2023 року, у день набрання чинності Законом України № 3378-IX, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відновити з 1 листопада 2023 року автоматизований розподіл скарг між членами Ради.

За розкладом засідань Дисциплінарних палат можна слідкувати у розділі «Анонси» на сайті ВРП за посиланням.

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