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Євросоюз готовий надати Україні довгострокові гарантії у сфері безпеки, — ЗМІ

11:22, 22 листопада 2023
Вони, зокрема, включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.
Євросоюз готовий надати Україні довгострокові гарантії у сфері безпеки, — ЗМІ
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Європейський союз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії. Про це повідомляє Bloomberg

Вони, зокрема, включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.

Зазначається, що відповідний документ посли ЄС обговорять цього тижня, а лідери блоку - наступного місяця.

Гарантії безпеки, які готовий надати Євросоюз, включають:

  • «Передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм надання Україні військової техніки», що мобілізує європейську оборонну промисловість.
  • Тренування для українських військовослужбовців.
  • Більшу кооперацію з українською оборонною індустрією для збільшення потужностей та узгодження стандартів.
  • Підвищення здатності України протистояти кіберзагрозам, гібридним загрозам та дезінформації.
  • Підтримку зусиль України з розмінування та усунення викликаного вибухівкою забруднення.
  • Допомогу Україні з програмою реформ, пов’язаною зі вступом до ЄС. Підвищення здатності України контролювати запаси вогнепальної зброї, легкої зброї та боєзапасів і протидіяти будь-якому незаконному оберту зброї.
  • Підтримку зусиль України з енергетичного переходу та ядерної безпеки.
  • Обмін даними розвідки та супутниковими знімками.

В документі зазначено, що зброя надалі надаватиметься Україні через Європейський мирний механізм. Він передбачає, що держави-члени ЄС отримують компенсацію за зброю, яку вони надають Україні.

При цьому європейський дипломат сказав, що план ЄС виділити на зброю для Києва 20 мільярдів євро протягом 4 років знаходиться під загрозою, адже деякі держави, зокрема, Німеччина, не змогли домовитися про умови виділення цих коштів. Замість цього країни-члени ЄС сподіваються домовитися хоча би про виділення 5 мільярдів євро наступного року.

Видання зазначає, що обговорення безпекових гарантій відбуватиметься на фоні гальмування перемовин про довгострокову допомогу Україні, а також того, що ЄС не може виконати свою обіцянку надати Києву до березня 2024 року 1 млн артилерійських боєзапасів.

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