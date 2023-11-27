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«Скифское золото» вернулось в Украину из Нидерландов

12:33, 27 ноября 2023
Артефакты вернули спустя почти десять лет судебных процессов.
«Скифское золото» вернулось в Украину из Нидерландов
Фото: Национальный музей истории Украины
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27 ноября «Скифское золото» наконец-то вернулось в Украину — более девяти лет экспонаты хранились в Нидерландах. Об этом сообщил Национальный музей истории Украины.

Музей Алларда Пирсона передал экспонаты в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма.

В настоящее время специалисты обследуют положение этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук отметил, что институт приложит все усилия для сохранения возвращенных ценностей.

"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть", – сказал он.

Ранее мы писали, что Украина добивается бесплатного возвращения «Скифского золота» из Нидерландов.

Также сообщалось, что музей Алларда Пирсона в Нидерландах отменил долги по хранению «Скифского золота».

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