Без відповідного закону у застосунку Резерв+ не буде електронних повісток – Міноборони

У застосунку Резерв+ не буде електронних повісток, якщо тільки у майбутньому не ухвалять відповідний закон, зазначили у Міноборони.

Джерело фото: Укрінформ / Eugen Kotenko

У мобільному застосунку Резерв+ не буде електронних повісток, якщо тільки у майбутньому не ухвалять відповідний закон. Про це в інтерв'ю «NV» розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку "Резерв+" немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється», – сказала вона.

За словами Черногоренко, «ідея електронних повісток є можливою виключно, якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом тощо».

Раніше стало відомо, що електронне бронювання від мобілізації, яке запустять на порталі «Дія», здійснюватиметься протягом однієї години з моменту подання заяви. Про це заявила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач.

Додамо, дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня.

Ще стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

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