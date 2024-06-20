Бронювання від мобілізації у «Дії» відбуватиметься протягом години, — Мінцифри

Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені.

Електронне бронювання від мобілізації, яке запустять на порталі «Дія», здійснюватиметься протягом однієї години з моменту подання заяви. Про це заявила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Також, за її словами, керівники підприємств зможуть отримати інформацію щодо кожного свого співробітника.

«Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: заброньований він чи ні», - розповіла Ткач.

Вона зазначила, що інформацію про бронювання працівник зможе побачити у додатку «Резерв+» у військово-обліковому документі. Також буде можливість роздрукувати паперовий документ.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони.

Отримати «бронь» можна, якщо:

працівник працює у зазначених категоріях компаній;

є у переліку реєстру військовозобов'язаних;

має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що послуга е-бронювання в Дії з'явиться вже за кілька тижнів.

Також «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як раніше розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Поки що військовозобов’язаним вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному.

Додамо, дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня.

Ще стало відомо, хто може виправити дані у Резерв+ онлайн без візиту до ТЦК.

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