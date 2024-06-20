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Бронирование от мобилизации в «Дії» будет происходить в течение часа, — Минцифры

18:12, 20 июня 2024
Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, все проверки будут проведены.
Бронирование от мобилизации в «Дії» будет происходить в течение часа, — Минцифры
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Электронное бронирование от мобилизации, которое будет запущено на портале «Дія», будет осуществляться в течение одного часа с момента подачи заявления. Об этом заявила заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона.

Также, по ее словам, руководители предприятий смогут получить информацию о каждом своем сотруднике.

«Все процессы будут проходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет», - рассказала Ткач.

Она отметила, что информацию о бронировании работник сможет увидеть в приложении «Резерв+» в военно-учетном документе. Также будет возможность распечатать бумажный документ.

Забронировать смогут работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности сил обороны.

Получить «бронь» можно, если:

  • работник работает в указанных категориях компаний;
  • есть в перечне реестра военнообязанных;
  • имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что услуга е-бронирования в Дії появится уже через несколько недель.

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как ранее рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

Пока что военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному.

Добавим, данные о бронировании будут загружены в Резерв+ до 22 июня.

Еще стало известно, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.

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