Штрафи за незадекларовану працю: що чекає на роботодавців у 2024 році

За незадекларованих працівників підприємців штрафуватимуть до 240 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника.

Українські підприємці мають готуватися до значних фінансових витрат через нові штрафи за незадекларовану працю. З 1 квітня 2024 року розмір фінансових санкцій може сягати до 240 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Про це нагадує Державна служба України з питань праці.

Згідно з оновленими нормами, які вступили в силу з початком поточного року, мінімальна заробітна плата в Україні зросла: з 1 січня 2024 року до 7100 гривень, а з 1 квітня 2024 року до 8000 гривень. У зв'язку з цим, розмір штрафів також зросли:

За порушення першого разу стягується штраф у розмірі 10-кратної мінімальної зарплати, що складає 80 тисяч гривень з 1 квітня 2024 року.

Повторне порушення протягом двох років підлягає штрафу у розмірі 30-кратної мінімальної зарплати, що становить 240 тисяч гривень з 1 квітня 2024 року.

Незадекларована праця визнається законною оплачуваною діяльністю, яка не оформлена відповідно до вимог законодавства. У разі звернення працівника до суду із вимогою оформлення трудових відносин, роботодавець може бути зобов'язаний виплатити заробітну плату за весь час роботи, а також сплатити податки та соціальний внесок.

Це означає, що роботодавці ризикують сплатити штрафи вдвічі: спершу за недекларовану працю, а потім за податки та внески з цих виплат. Держслужба праці наголошує на важливості дотримання законодавства про працю, щоб уникнути подібних фінансових втрат у майбутньому.

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