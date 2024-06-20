Штрафы за незадекларированный труд: что ждет работодателей в 2024 году

За незадекларированных работников предпринимателей будут штрафовать до 240 тысяч гривен за каждого неоформленного работника.

Украинские предприниматели должны готовиться к значительным финансовым затратам из-за новых штрафов за незадекларированный труд. С 1 апреля 2024 года размер финансовых санкций может достигать до 240 тысяч гривен за каждого неоформленного работника. Об этом напоминает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Согласно обновленным нормам, которые вступили в силу с началом текущего года, минимальная заработная плата в Украине выросла: с 1 января 2024 года до 7100 гривен, а с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. В связи с этим, размер штрафов также выросли:

За нарушение в первый раз взимается штраф в размере 10-кратной минимальной зарплаты, что составляет 80 тысяч гривен с 1 апреля 2024 года.

Повторное нарушение в течение двух лет подлежит штрафу в размере 30-кратной минимальной зарплаты, что составляет 240 тысяч гривен с 1 апреля 2024 года.

Незадекларированный труд признается законной оплачиваемой деятельностью, которая не оформлена в соответствии с требованиями законодательства. В случае обращения работника в суд с требованием оформления трудовых отношений, работодатель может быть обязан выплатить заработную плату за все время работы, а также уплатить налоги и социальный взнос.

Это означает, что работодатели рискуют уплатить штрафы вдвое: сначала за недекларированный труд, а затем за налоги и взносы с этих выплат. Госслужба труда подчеркивает важность соблюдения законодательства о труде, чтобы избежать подобных финансовых потерь в будущем.

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