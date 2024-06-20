Как будут выключать свет в Украине 20 июня

Стабилизационные отключения электроснабжения запланированы на пятницу, 20 июня, во всех областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключений света будут применяться на протяжении всех суток.
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В Укрэнерго добавили, что с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.
Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.
Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.
Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.
А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.
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