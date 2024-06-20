В Киеве мужчина тяжело травмировал своего товарища ножом во время посиделок в гараже

За ножевое ранение мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичная полиция сообщила о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес своему товарищу тяжелые ножевые ранения. Об этом информирует полиция Киева.

Инцидент произошел во время распития алкогольных напитков в гараже. В результате конфликта, 56-летний мужчина получил несколько ножевых ранений в живот и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

О происшествии поступило сообщение на спецлинию 102 Святошинского управления полиции. На место оперативно выехала следственно-оперативная группа и медики.

Правоохранители установили, что во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из них, 1986 года рождения, нанес своему знакомому несколько ножевых ранений в живот. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. Им оказался ранее несудимый житель Киева. Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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