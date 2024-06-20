У Києві чоловік тяжко травмував свого товариша ножем під час посиденьок в гаражі

За ножове поранення чоловіку загрожує до восьми років в'язниці.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

Столична поліція повідомила про підозру чоловіку, який під час конфлікту завдав своєму товаришу тяжких ножових поранень. Про це інформує поліція Києва.

Інцидент стався під час розпивання алкогольних напоїв у гаражі. В результаті конфлікту, 56-річний чоловік отримав кілька ножових поранень у живіт і був госпіталізований у важкому стані. Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про подію надійшло повідомлення на спецлінію 102 Святошинського управління поліції. На місце оперативно виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці встановили, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із них, 1986 року народження, наніс своєму знайомому кілька ножових поранень у живіт. Постраждалого терміново госпіталізували.

Поліція затримала підозрюваного на місці події. Ним виявився раніше несудимий мешканець Києва. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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