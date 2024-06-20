Як рішення трибуналу може допомогти з конфіскацією заморожених російських активів, — пояснили у Мін’юсті

росію необхідно визнати винною у скоєнні акту агресії проти України та заподіяння збитків судовими рішеннями.

Заморожені російські активи можуть бути конфісковані в разі визнання винуватості рф у вчиненні акту агресії проти України рішенням трибуналу. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих в ефірі телемарафону.

За її словами, шляхів для конфіскації російських активів може бути кілька.

«У тому числі це може бути рішення і трибуналу, над створенням якого також працюють», - сказала заступниця міністра.

Вона додала, що росію необхідно визнати винною у скоєнні акту агресії проти України та заподіяння збитків судовими рішеннями.

У такому випадку російські активи можна буде конфіскувати і це може торкнутися осіб, яких також визнають винними у скоєнні акту агресії.

Раніше лідери «Великої сімки» заявили, що росія має компенсувати Україні збитки в розмірі $486 мільярдів.

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