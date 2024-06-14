рф повинна виплатити Україні $486 млрд за завдані збитки, – лідери G7

росія має припинити незаконну агресивну війну і заплатити за заподіяну Україні шкоду, - заявили лідери країн «Великої сімки».

росія має компенсувати Україні збитки в розмірі $486 мільярдів. Про це заявили лідери "Великої сімки". Наразі політики оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з москви ці гроші. Про це йдеться в тексті декларації лідерів G7 за підсумками саміту в Італії, пише італійське агентство ANSA.

«рф має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує $486 мільярдів. Російські активи на Заході залишаться замороженими, поки конфлікт не припиниться, а вказана сума не буде виплачена Києву. Країни G7 готові також надати Україні кредит на $50 мільярдів, виплати за яким здійснюватимуться з доходів за замороженими російськими активами», — зазначено в заяві.

Крім того, G7 обіцяють продовжувати тиск на прибутки рф від торгівлі сировиною та енергоносіями.

Лідери наголосили на непохитній підтримці України та пообіцяли й надалі надавати Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу.

Як відомо, лідери G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США до кінця року. Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф.

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