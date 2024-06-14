рф должна выплатить Украине $486 млрд за нанесенный ущерб, – лидеры G7

россия должна прекратить незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб, - заявили лидеры стран «Большой семерки».

россия должна компенсировать Украине ущерб в размере $486 миллиардов. Об этом заявили лидеры "Большой семерки". Пока политики оценивают законные пути, чтобы взыскать с москвы эти деньги. Об этом идет речь в тексте декларации лидеров G7 по итогам саммита в Италии, пишет итальянское агентство ANSA.

«рф должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает $486 миллиардов. Российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена Киеву. Страны G7 готовы также предоставить Украине кредит на $50 миллиардов, выплаты по которому будут производиться с доходов по замороженным российским активам», — говорится в заявлении.

Кроме того, G7 обещают продолжать давление на доходы россии от торговли сырьем и энергоносителями.

Лидеры отметили непоколебимую поддержку Украины и пообещали и дальше оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Как известно, лидеры G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США до конца года. Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных активов рф.

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