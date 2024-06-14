В Минобороны заявили, что с 16 июля повестки начнут присылать по почте - какие последствия неполучения

В Минобороны объяснили, что если человека не будет физически по месту жительства, процесс привлечения к админответственности будет все равно запускаться.

В Украине после 16 июля повестки смогут отправлять по обычной почте. Это будет возможно, как только исчерпается 60-дневный срок, установленный законом, для уточнения военно-учетных данных. Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"В настоящее время повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал он.

Спикер Минобороны напомнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил Дмитрий Лазуткин.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.