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В Минобороны заявили, что с 16 июля повестки начнут присылать по почте - какие последствия неполучения

21:13, 14 июня 2024
В Минобороны объяснили, что если человека не будет физически по месту жительства, процесс привлечения к админответственности будет все равно запускаться.
В Минобороны заявили, что с 16 июля повестки начнут присылать по почте - какие последствия неполучения
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В Украине после 16 июля повестки смогут отправлять по обычной почте. Это будет возможно, как только исчерпается 60-дневный срок, установленный законом, для уточнения военно-учетных данных. Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"В настоящее время повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал он.

Спикер Минобороны напомнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил Дмитрий Лазуткин.

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Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

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