В Минобороны заявили, что с 16 июля повестки начнут присылать по почте - какие последствия неполучения

В Украине после 16 июля повестки смогут отправлять по обычной почте. Это будет возможно, как только исчерпается 60-дневный срок, установленный законом, для уточнения военно-учетных данных. Об этом в эфире "1+1" сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.
"В настоящее время повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал он.
Спикер Минобороны напомнил алгоритм вручения повесток по почте после 16 июля.
"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил Дмитрий Лазуткин.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации
Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».
Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.
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