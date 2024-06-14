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У Міноборони заявили, що з 16 липня повістки почнуть надсилати поштою — які наслідки неотримання

21:13, 14 червня 2024
У Міноборони пояснили, що якщо людини не буде фізично за місцем проживання, процес притягнення до адмінвідповідальності все одно запускатиметься.
У Міноборони заявили, що з 16 липня повістки почнуть надсилати поштою — які наслідки неотримання
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В Україні після 16 липня повістки зможуть надсилати звичайною поштою. Це буде можливо як тільки вичерпається 60-денний строк, встановлений законом, для уточнення військово-облікових даних.  Про це в ефірі "1+1" повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так", – сказав він.

Речник Міноборони нагадав алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена... Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", – пояснив Дмитро Лазуткін. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг».

Додамо, ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

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