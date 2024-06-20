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Как решение трибунала может помочь с конфискацией замороженных российских активов, - объяснили в Минюсте

18:27, 20 июня 2024
россия должна быть признана виновной в совершении акта агрессии против Украины и причинении ущерба судебными решениями.
Как решение трибунала может помочь с конфискацией замороженных российских активов, - объяснили в Минюсте
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Замороженные российские активы могут быть конфискованы в случае признания виновности рф в совершении акта агрессии против Украины решением трибунала. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых в эфире телемарафона.

По ее словам, путей конфискации российских активов может быть несколько.

«В том числе это может быть решение и трибунала, над созданием которого также работают», - сказала замминистра.

Она добавила, что россия должна быть признана виновной в совершении акта агрессии против Украины и причинении ущерба судебными решениями.

В таком случае российские активы можно будет конфисковать и это может коснуться лиц, которых также признают виновными в совершении акта агрессии.

Ранее лидеры «Большой семерки» заявили, что россия должна компенсировать Украине убытки в размере $486 миллиардов.

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