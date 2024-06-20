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Як вимикатимуть світло в Україні 20 червня

17:56, 20 червня 2024
Графіки відключень світла будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
Як вимикатимуть світло в Україні 20 червня
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Стабілізаційні відключення електропостачання заплановано на п’ятницю, 20 червня, у всіх областях України. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень світла  будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

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Згодом в Укренерго додали, що з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Причина – наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні. 

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