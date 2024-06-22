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Без соответствующего закона в приложении Резерв+ не будет электронных повесток – Минобороны

09:59, 22 июня 2024
В приложении Резерв+ не будет электронных повесток, если только в будущем не будет принят соответствующий закон, отметили в Минобороны.
Без соответствующего закона в приложении Резерв+ не будет электронных повесток – Минобороны
Источник фото: Укринформ / Eugen Kotenko
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В мобильном приложении Резерв+ не будет электронных повесток, если только в будущем не примут соответствующий закон. Об этом в интервью «NV» рассказала заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко.

«Сейчас, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении "Резерв+" нет такого функционала. Со своей стороны, могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется», – сказала она.

По словам Черногоренко, «идея электронных повесток является возможной исключительно, если от момента идеи до момента принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры, если это будет провалидировано абсолютно всеми ключевыми участниками этого процесса — Министерством обороны, профильным заместителем, Генеральным штабом, Верховной Радой, профильным комитетом и тому подобное».

Ранее стало известно, что электронное бронирование от мобилизации, которое будет запущено на портале «Дія», будет осуществляться в течение одного часа с момента подачи заявления. Об этом заявила заместительница директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач.

Добавим, данные о бронировании будут загружены в Резерв+ до 22 июня.

Еще стало известно, кто может исправить данные в Резерв+ онлайн без визита в ТЦК.

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