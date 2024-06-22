Гоструда объясняет, как устанавливают связь заболевания с условиями труда

Если есть подозрение, что у работника может быть хроническое профессиональное заболевание, то с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, каким образом устанавливается связь заболевания с условиями труда работников.

Порядок выявления у работника подозрения на профессиональное заболевание, установление и подтверждение профессионального заболевания, а также формы соответствующих документов, определены и утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. №337 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве».

При подозрении наличия у работника хронического профессионального заболевания (отравление) с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Санитарно-гигиеническая характеристика составляется врачом по гигиене труда территориального органа Гоструда по фактическому местонахождению предприятия (учреждения, организации), где работает больной, по запросу руководителя учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи, по предоставлению врача-профпатолога.

Отнесение заболевания к хроническому профессиональному осуществляется в соответствии с процедурой установления связи заболевания с условиями труда, согласно указанному выше Порядку и Перечню профессиональных заболеваний, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2000 г. № 1662 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

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