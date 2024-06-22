Украинцам на выходные прогнозируют 30-градусную жару

Лишь в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Почти на всей территории Украины погода в выходные будет солнечной и жаркой, лишь в некоторых областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Sinoptik.ua, пишет «Укринформ».

Так, в субботу, 22 июня, в восточных и северных регионах термометры покажут +26...+28°, на юге, юго-востоке и в центре - +27...+30°. Жарче всего будет на западе страны — до +30…+33°.

На большей части территории Украины обойдется без осадков. Только в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской области пройдут кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье, 23 июня, на юге и востоке, а также во Львовской, Волынской и Ровенской областях синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На остальной территории возможны кратковременные дожди с грозами.

На востоке и юге страны воздух прогреется до +29...+32° (ночью на востоке — +15...+17°, на юге — +18...+20°), в других регионах — до +26...+28°.

Кроме того, синоптики обращают внимание на то, что в субботу, 22 июня, в Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Понедельник, 24 июня, самым жарким ожидается на юге и юго-востоке - +29 ... +31 ° (ночью - +21 ... +23 °). В остальных регионах будет комфортно тепло: на востоке и в центре - +25 ... +27 ° (ночью - +17 ... +20 °), на севере и западе - +23 ... +25 ° (ночью - +14 ... +17 °).

В большинстве областей погода будет облачной с прояснениями, но без осадков. Возможны кратковременные дожди только в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.