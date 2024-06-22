Українцям на вихідні прогнозують 30-градусну спеку

Лише в деяких областях можливі короткочасні дощі.

Майже на всій території України погода на вихідних буде сонячною і спекотною, лише в деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили у Sinoptik.ua, пише «Укрінформ».

Так, в суботу, 22 червня, у східних та північних регіонах термометри покажуть +26…+28°, на півдні, південному сході та в центрі — +27…+30°. Найспекотніше буде на заході країни — до +30…+33°.

На більшій частині території України обійдеться без опадів. Лише у західних регіонах, а також на Вінниччині та Житомирщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У неділю, 23 червня, на півдні та сході, а також у Львівській, Волинській і Рівненській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На решті території можливі короткочасні дощі з грозами.

На сході та півдні країни повітря прогріється до +29…+32° (уночі на сході — +15…+17°, на півдні — +18…+20°), в інших регіонах — до +26…+28°.

Крім того, синоптики звертають увагу, що в суботу, 22 червня, у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Понеділок, 24 червня, найспекотнішим очікується на півдні та південному сході — +29…+31° (уночі — +21…+23°). У решті регіонів буде комфортно тепло: на сході та в центрі — +25…+27° (уночі — +17…+20°), на півночі та заході — +23…+25° (уночі — +14… +17°).

У більшості областей погода буде хмарною із проясненнями, але без опадів. Короткочасні дощі можливі тільки в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

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