Неможливість розгляду спорів про відповідність Конституції законів в порядку адмінсудочинства: позиція ВП ВС

ВП ВС виснувала, що віднесення питання про відповідність Конституції законів України до виключної компетенції КСУ вказує на неможливість розгляду таких справ у порядку адмінсудочинства.

У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Великої Палати Верховного Суду у постанові №990/40/24 від 25.04.2024 щодо неможливості розгляду спорів про відповідність Конституції України законів України в порядку адміністративного судочинства.

Так, ВП ВС вказала, що згідно з п. 1 ч. 2 ст. 19 КАС юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.

Положення ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 4, ст.ст. 5, 19 та ч. 1 ст. 266 КАС слід розуміти так, що в порядку адміністративного судочинства до Верховного Суду як суду 1-ї інстанції можуть оскаржуватися тільки ті правові акти, дії чи бездіяльність, зокрема, Президента України та Верховної Ради України, які прийнято / вчинено / допущено у правовідносинах, у яких Президент України чи Верховна Рада України реалізують свої владні (управлінські) повноваження і які не вимагають перевірки на відповідність Конституції України за їх юридичним змістом і процедурою розгляду.

За обставин даної справи, позивач звернувся до суду з позовом, про визнання Указу Президента України від 05.02.2024 року №49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» протиправним і нечинним, визнання незаконними дій Президента України, Верховної Ради України щодо подання та подальшого схвалення цього Указу. Однак, з огляду на зміст позовних вимог та їх підстави (обґрунтування) цей позов фактично стосується конституційності саме Закону України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №3564-ІХ, без ухвалення якого згаданий Указ не набрав би юридичної сили як акт законодавства.

При цьому, ВП ВС звернула увагу що, правовий акт (як рішення суб'єкта владних повноважень) є результатом низки процедурних нормативно визначених дій щодо його ухвалення, оскарження яких на предмет їх правомірності не може бути окремим (самостійним) без оскарження самого акта. Відтак, позовні вимоги у частині оскарження дій Президента України та Верховної Ради України за своєю правовою сутністю є також вимогами щодо Закону №3564-ІХ.

Таким чином, ВП ВС виснувала, що віднесення питання про відповідність Конституції України законів України до виключної компетенції Конституційного Суду України вказує на неможливість розгляду таких справ у порядку адміністративного судочинства.

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