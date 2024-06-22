Соціальна допомога замість пенсії: кому з українців доведеться отримувати 2361 гривню

У 2024 році соціальна допомога складає 2361 гривню або 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У випадку недостатнього страхового стажу для отримання права на пенсію, громадяни України можуть звернутися за соціальною допомогою. На таку допомогу можна розраховувати після досягнення 65 років і лише за недостатнього загального доходу сім'ї. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Для виходу на пенсію у 2024 році потрібно мати: не менше 31 року стажу для виходу на пенсію у 60 років; не менше 21 року стажу для виходу на пенсію у 63 роки; не менше 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, але з урахуванням доплати не може бути меншою ніж 100% зазначеного прожиткового мінімуму.

У 2024 році розмір такої допомоги становить 2361 гривню.

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