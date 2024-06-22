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Скільки євродепутатів від кожної країни увійшло до Європейського парламенту – цифри

10:18, 22 червня 2024
Нові депутати Європарламенту, обрані раніше цього місяця на європейських виборах, незабаром приступлять до своїх обов’язків.
Скільки євродепутатів від кожної країни увійшло до Європейського парламенту – цифри
Джерело фото: Guillaume Périgois / Unsplash
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Кількість євродепутатів, обраних у 2024 році, зросла. Так, у вересні 2023 року депутати Європейського парламенту схвалили рішення Євроради збільшити кількість місць у парламенті на 15 до 720 на законодавчий термін 2024-2029 років.

Пропозиція Ради ґрунтувалася на попередній доповіді парламенту.

Кількість місць на країну в Європейському парламенті 2024-2029:

Законодавство ЄС дозволяє максимум 750 євродепутатів, плюс президент. Кількість місць для кожної країни визначається перед кожними європейськими виборами.

Мінімальна кількість місць на країну становить шість, а максимальна – 96.

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