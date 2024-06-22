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Сколько евродепутатов от каждой страны вошло в Европейский парламент – цифры

10:18, 22 июня 2024
Новые депутаты Европарламента, избранные ранее в этом месяце на европейских выборах, в скором времени приступят к своим обязанностям.
Сколько евродепутатов от каждой страны вошло в Европейский парламент – цифры
Источник фото: Guillaume Périgois / Unsplash
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Количество евродепутатов, избранных в 2024 году, выросло. Так, в сентябре 2023 депутаты Европейского парламента одобрили решение Евросовета увеличить количество мест в парламенте на 15 до 720 на законодательный срок 2024-2029 годов.

Предложение Совета основывалось на предварительном докладе парламента.

Количество мест на страну в Европейском парламенте 2024-2029:

Законодательство ЕС разрешает максимум 750 евродепутатов, плюс президент. Количество мест для каждой страны определяется перед каждыми европейскими выборами.

Минимальное количество мест на страну составляет шесть, а максимальное – 96.

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